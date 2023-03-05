В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на купянском направлении
МО РФ: ВС России уничтожили 40 военных ВСУ на купянском направлении
Москва, 5 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Десятки боевиков ВСУ уничтожены за сутки в рамках спецоперации на купянском направлении, сообщил 5 марта журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Алексей Майшев/РИА Новости
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» в зоне проведения СВО
На данном направлении подразделениями группировки войск «Западная» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, а также несколько единиц техники (БМП и три автомобиля).
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 180 военнослужащих ВСУ.