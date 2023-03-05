Минобороны РФ: два склада боеприпасов ВСУ уничтожены в ДНР

Москва, , 14:50 — REGNUM Склады с украинскими боеприпасами уничтожены российскими войсками на территории ДНР, подконтрольной Киеву. Об этом сообщает 5 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» © Александр Гальперин/РИА Новости

Склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ уничтожены у села Тоненькое и города Авдеевка, уточнили в ведомстве.

Город Авдеевка находится севернее Донецка, село Тоненькое — к западу от Авдеевки.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения ВСУ закрепились в Авдеевке на господствующей высоте. В конце февраля российские лётчики сбросили на них фугасные бомбы ФАБ-500, в результате в украинском укрепрайоне произошли мощные взрывы.