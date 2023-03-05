Власти Краснодарского края сообщили о сокращении очереди на Керченскую переправу в 1,5 раза

Краснодар, , 15:02 — REGNUM За сутки очередь из грузовых автомобилей на Керченскую переправу сократилась с 208 до 139, сообщает 5 марта пресс-служба администрации Краснодарского края.

Керченская переправа Владислав Осипов © ИА REGNUM

Стоящие в очереди транспортные средства расположены на накопительной парковке в посёлке Ильич, в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, уточнили в администрации.

По официальной информации, водителям предоставляют пропуска для погрузки на паромы. Организовано дежурство волонтёров, имеются столовая и пункт обогрева.

Остальные накопительные площадки находятся в резерве. Всего работают четыре парома.

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны через пролив перевезли более 96,9 тыс. пассажиров, 75,8 тыс. единиц автотранспорта и свыше 8,7 тыс. железнодорожных вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за теракта на Крымском мосту с 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Неприоритетные грузы направлялись в Крым на автомобилях по альтернативному маршруту или железнодорожным транспортом.