Москва, , 14:46 — REGNUM Российская делегация представила отечественный аналог реактивной системы залпового огня HIMARS на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби. Об этом 5 марта сообщает телеканал «Звезда».

РСЗО «Торнадо-С» © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Это называется «блок системы управления высокоточного реактивного снаряда», который применяется в составе комплекса «Торнадо-С», — сказал директор по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» Максим Каспаров.

Он рассказал, что в этот блок включены автономная инерциальная система наведения и система наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS.

По его словам, в комплексе они позволяют значительно увеличить точность применения этого вида вооружения.

Он добавил, что, поставляя такие системы на экспорт, Россия укрепляет свою позицию на мировом рынке вооружений и при этом имеет в кармане ещё более продвинутые и эффективные системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростех нарастил производство дронов «Куб» и «Ланцет», а также РСЗО «Торнадо-С».