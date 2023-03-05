Москва, 5 марта, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Свыше 30 украинских военнослужащих уничтожили российские войска за сутки на херсонском направлении. Об этом сообщает 5 марта Минобороны России в сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Противнику нанесено огневое поражение. Помимо военнослужащих, ВСУ потеряли десять автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб в 2022 году при освобождении города Волновахи.