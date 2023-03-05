Донецк, 5 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. ВСУ нанесли два удара из реактивной системы залпового огня HIMARS по центру города Волновахи в Донецкой Народной Республике в то время, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом рассказал журналистам глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ВСУ полностью разбомбили здание бывшего дома быта, который находится рядом с домом культуры, в котором проходило торжественное мероприятие в память Героя Донецкой Народной Республики и Героя России Владимира Жоги.

Глава администрации уточнил, что в зале находилось много детей.

«Буквально в 40 метрах был прилёт», — сообщил он, добавив, что несовершеннолетних оперативно эвакуировали.

Как передавало ИА REGNUM, в память о героизме и самопожертвовании Владимира Жоги новую улицу в Магадане назовут в его честь. Армия России уничтожила группу противника на кременском участке в Донбассе.