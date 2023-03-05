Вашингтон, 5 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году США больше никогда не будут втянуты в войны в странах, названия которых в Америке даже никто не знает. Об этом Трамп заявил 5 марта, выступая на ежегодном съезде американских консерваторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, при нём США не будут выделять огромное количество денег на бесконечные и глупые войны.

Он добавил, что американские власти будут заниматься в первую очередь проблемами внутри страны и только потом обращать внимание на весь остальной мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп призвал проанализировать обоснованность чрезмерной поддержки Украины.