Ижевск, 5 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Специальная система для стрелкового оружия, способная управлять огнём, разрабатывается сотрудниками концерна «Калашников», сообщил в эфире программы телеканала «Звезда» главный конструктор стрелкового направления концерна Сергей Уржумцев.

Антон Новодережкин/ТАСС Производство стрелкового оружия на заводе АО «Концерн «Калашников»

«Открыта отдельная программа по системе управления огнём стрелкового вооружения. Мы работаем в этом направлении. Я прогнозирую, что в ближайшее время мы выведем на рынок подобные системы», — сказал он.

По его словам, система способна выполнять большой спектр задач, которые сейчас выполняет человек — обнаружение цели, её захват в прицел, введение поправок в зависимости от метеоусловий, дальности стрельбы.

Уржумцев отмечает, что винтовка с данной системой будет оснащаться лазерным дальномером, баллистическим калькулятором и встроенной метеостанцией. Система не даст выстрелить, пока прицел не будет совмещён с целью. Оружие можно подключить к смартфону для передачи сведений, которые видит стрелок.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент концерна «Калашников» Алан Лушников на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби заявил о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина. Она создана для использования патронов 7,62×54 мм и 7,62×51 мм (308 Win), и в первом калибре она совместима с магазинами от СВД, которую должна со временем заменить.