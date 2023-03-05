Варшава, 5 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Два автомобиля скорой помощи, предназначенные для отправки на Украину, сгорели в польском городе Радлув. Предполагаемый поджигатель задержан, передаёт 5 марта польская радиостанция Rmf24.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Пожар в Радлуве случился вечером 3 марта на площади перед городской администрацией. Один автомобиль сгорел полностью, второй, вероятно, смогут восстановить. Автомобили готовили к отправке в Харьков.

По подозрению в поджоге задержали 35-летнего местного жителя. По данным полиции, он также поджёг два пустующих строения — кирпичный завод и паллетный склад. Возле «скорых» огонь повредил ещё две легковые машины.

Задержанному предъявили обвинения в поджоге и рецидиве, так как ранее его уже наказывали за подобные преступления. В отношении мужчины применены меры полицейского надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, сапёры польской полиции около полугода работали на Украине в рамках тайной миссии. Всего в ней задействовали около сотни правоохранителей.