Депутат Госдумы: США десять лет готовились к конфликту на Украине и не дадут его остановить

Москва, , 14:24 — REGNUM США готовились к военному конфликту на территории Украины в течение 10 лет, а потому лоббисты американского ВПК не позволят политикам быстро завершить этот конфликт, заявил 5 марта в комментарии РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Государственная Дума Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания экс-президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что в случае его переизбрания на этот пост конфликт на Украине может быть завершен быстро, «в течение суток».

Лоббисты военно-промышленного комплекса в США крайне влиятельны, и они заинтересованы не в завершении конфликта, а в его эскалации, убежден депутат. Высказывание Трампа следует считать популистским, отметил Белик.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Трамп также заявил, что в случае его переизбрания на пост президента США больше не будут втягиваться в конфликты, идущие в странах, названия которых неизвестно американцам.