Уагадугу, 5 марта, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Руководство Буркина-Фасо ввело комендантский час на территориях страны, граничащих с Того, Ганой, Мали, чтобы содействовать борьбе с терроризмом. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Arne Gillis/NurPhoto/ZUMA/TASS Буркина-Фасо

По его информации, комендантский час в этом регионе Буркина-Фасо установлен с 22:00 до 05:00 3 марта сроком до 31 марта в рамках борьбы с терроризмом.

Как передавало ИА REGNUM, группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство более 70 военнослужащих при нападении из засады на конвой на севере Буркина-Фасо.