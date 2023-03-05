Москва, 5 марта, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 марта поздравил российских школьников с победой на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Завоеванные вами золотые медали стали заслуженными наградами за особый талант, работоспособность, спортивный характер. Ваше выступление показало, что российское образование является лучшим в мире», — сказано в телеграмме премьера.

Мишустин также выразил слова признательности учителям и тренерам чемпионов и пожелал участникам олимпиад дальнейших побед.

Как сообщалось ранее, школьники из России завоевали золотые медали на олимпиаде в Румынии. Победителей поздравил также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметивший, что российская система образования «остаётся одной из лучших».