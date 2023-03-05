Aamaj News: на границе Афганистана и Ирана произошёл вооружённый конфликт

Кабул, , 14:29 — REGNUM Вооружённые столкновения произошли 5 марта на границе между Афганистаном и Ираном. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источники в провинции Нимроз.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в ходе стычек стороны применили различные виды оружия. Точная причина конфликта пока неизвестна.

В Иране данную информацию не комментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вооружение американского производства, которое было оставлено в Афганистане, распродаётся, в том числе в Россию и Китай.