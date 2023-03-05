На границе Афганистана и Ирана произошёл вооружённый конфликт
Aamaj News: на границе Афганистана и Ирана произошёл вооружённый конфликт
Кабул, 5 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые столкновения произошли 5 марта на границе между Афганистаном и Ираном. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источники в провинции Нимроз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
Согласно опубликованным данным, в ходе стычек стороны применили различные виды оружия. Точная причина конфликта пока неизвестна.
В Иране данную информацию не комментировали.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вооружение американского производства, которое было оставлено в Афганистане, распродаётся, в том числе в Россию и Китай.