Кабул, 5 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые столкновения произошли 5 марта на границе между Афганистаном и Ираном. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News со ссылкой на источники в провинции Нимроз.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно опубликованным данным, в ходе стычек стороны применили различные виды оружия. Точная причина конфликта пока неизвестна.

В Иране данную информацию не комментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что вооружение американского производства, которое было оставлено в Афганистане, распродаётся, в том числе в Россию и Китай.