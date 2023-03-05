Афины , 5 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. На центральной площади Афин, где проходит митинг из-за аварии поездов, начались массовые беспорядки. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости.

Nikolas Georgiou/ZUMA/TASS Молодые люди на митинге в Афинах

Отмечается, что полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее сотни молодых людей в Афинах устроили митинг у штаб-квартиры компании, занимающейся пассажирскими и грузовыми перевозками. Полиция попыталась их оттеснить, но они оказали сопротивление и стали забрасывать силовиков петардами и камнями.

Напомним, 28 февраля после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе греческого города Лариса три вагона сошли с рельсов. В результате погибли 57 человек, ещё более 80 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед семьями жертв железнодорожной катастрофы.