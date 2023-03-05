Киев, , 14:05 — REGNUM Массового вывода войск ВСУ из Артёмовска нет. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью CNN.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, бои в Артёмовске проходят больше на окраинах и пока город контролируется ВСУ, Пограничной службой и Нацгвардией Украины.

Информацию о выводе некоторых подразделений он объяснил тем, что ВСУ меняют позиции в Артёмовске в контролируемых плановых ротациях.

Как передавало ИА REGNUM, в новом аналитическом обзоре американского Института изучения войны о ситуации в зоне спецоперации на Украине говорится о том, что российские войска обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Артёмовска.