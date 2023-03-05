На Украине рассказали свою версию положения ВСУ в Артёмовске
Киев, 5 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Массового вывода войск ВСУ из Артёмовска нет. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью CNN.
Иван Шилов ИА REGNUM
Артемовск
По его словам, бои в Артёмовске проходят больше на окраинах и пока город контролируется ВСУ, Пограничной службой и Нацгвардией Украины.
Информацию о выводе некоторых подразделений он объяснил тем, что ВСУ меняют позиции в Артёмовске в контролируемых плановых ротациях.
Как передавало ИА REGNUM, в новом аналитическом обзоре американского Института изучения войны о ситуации в зоне спецоперации на Украине говорится о том, что российские войска обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Артёмовска.