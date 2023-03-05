Одинцово, Московская область, , 14:03 — REGNUM В Одинцово соседи и сотрудники ЖКХ уже несколько лет пытаются усмирить жительницу одной из квартир. Недавно они установили камеру в подъезде, чтобы следить за её проделками. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Подъезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жильцы одного из домов на улице Восточной давно борются с одной из своих соседок. Пожилая женщина каждый день устраивает в подъезде бардак, портит имущество и бросается на соседей. Не всегда у происходящего есть свидетели. Чтобы доказать причастность старушки к хулиганству, в подъезде установили камеру.

«Около 10 лет у нас с этой соседкой длится противостояние. Жить рядом с ней совершенно невозможно и опасно. Она постоянно разбрасывает мусор, чем-то обливает подъезд: керосин, тормозная жидкость, отбеливатель, уксус. Бывали случаи, когда она уксусом обливала и жильцов, одежду портила, но это полбеды, а если в глаза попадёт? Приходится от неё лицо закрывать, неизвестно, что выкинет», — рассказал агентству один из соседей.

Не в восторге от пожилой жительницы и сотрудники местной управляющей компании.

«Мы давно заметили, что в одном из подъездов постоянно ломаются доводчики, а внутри грязно, хоть и убирают там регулярно. На стенах появляются какие-то надписи, мусор, на полу пятна и следы жидкостей, а иногда даже гарь и пепел. Специально, чтобы проследить за тем, что происходит в подъезде, внутри установили камеру», — рассказал сотрудник управляющей компании.

Несколько раз с пожилой дебоширкой пытались разговаривать, но никакого эффекта на происходящее это не оказывало. Один раз женщина всё же решила убрать за собой надписи на стене, но выбрала для этого очень необычное средство — топор. Момент «очистки» попал на камеру. А уже через несколько дней появилось видео, как старушка разжигает в подъезде костёр.

Эти записи сотрудники УК передали в полицию, а соседи написали на женщину заявление. Сейчас они ждут, что правоохранительные органы или родственники примут в отношении пожилой женщины хоть какие-то меры.