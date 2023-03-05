Минобороны Азербайджана: военные пострадали при досмотре автомобиля из Армении

Баку, , 14:05 — REGNUM Сотрудники армии Азербайджана пострадали при досмотре армянского автомобиля в Нагорном Карабахе, подтвердили 5 марта в минобороны Азербайджана.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов», — говорится в официальном заявлении.

По данным ведомства, пассажиры автомобиля из Армении открыли огонь по азербайджанским военным. В результате перестрелки погибли и получили ранения граждане с обеих сторон, отметили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД НКР сообщили, что три сотрудника паспортно-визового управления полиции республики стали жертвами диверсии, ещё один человек ранен.

Около 10:00 военные Азербайджана в составе диверсионной группы обстреляли дежурную машину паспортно-визового управления полиции НКР, отметили в ведомстве.