В минобороны Азербайджана заявили о столкновениях в Карабахе
Минобороны Азербайджана: военные пострадали при досмотре автомобиля из Армении
Баку, 5 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Сотрудники армии Азербайджана пострадали при досмотре армянского автомобиля в Нагорном Карабахе, подтвердили 5 марта в минобороны Азербайджана.
«Утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, осуществлявший незаконные поставки военных грузов», — говорится в официальном заявлении.
По данным ведомства, пассажиры автомобиля из Армении открыли огонь по азербайджанским военным. В результате перестрелки погибли и получили ранения граждане с обеих сторон, отметили в минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, в МВД НКР сообщили, что три сотрудника паспортно-визового управления полиции республики стали жертвами диверсии, ещё один человек ранен.
Около 10:00 военные Азербайджана в составе диверсионной группы обстреляли дежурную машину паспортно-визового управления полиции НКР, отметили в ведомстве.