Премьер Норвегии Стере: бюджет на 2024 год учтёт сложности ситуации на Украине

Осло, , 14:05 — REGNUM Бюджет Норвегии на 2024 год должен учесть все сложности, вызванные украинским кризисом. Об этом, как передаёт телекомпания NRK, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Йонас Гар Стере © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Ранее стало известно, что норвежские власти начали работу над бюджетом на следующий год. Работа продлится до августа.

«В бюджете следующего года будет обеспечена безопасность людей», — сказал премьер, добавив, что мысль о безопасности народа мотивирует правительство. Стере рассказал о трудных временах из-за кризиса на Украине, подчеркнув важность обеспечения благосостояния. По его мнению, на фоне высокой инфляции властям необходимо увеличить пособия для незащищенных групп населения. Он также считает, что бюджет должен помочь замедлить рост цен и сдержать ключевую процентную ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ранее принявшие пятилетнюю программу помощи Украине власти Норвегии выбиваются в лидеры по накачке Киева вооружениями в расчёте на душу населения.