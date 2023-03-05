Казань, 5 марта, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заслуженный тренер России и бывший наставник баскетбольного клуба УНИКС (Казань) Александр Зрядчиков, ему было 76 лет. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба клуба.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Модестовича», — сообщили в пресс-службе.

О причинах смерти не сообщается.

Александр Зрядчиков выступал за таганрогский «Красный котельщик» и за сборную РСФСР.

С 1994 по 1996 год он занимал пост главного тренера УНИКСа, с 2004 по 2015 год входил в тренерский штаб команды.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на 85-м году жизни умер заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин. Последние десять лет Валентин Самохин работал с лыжниками Ханты-Мансийского федерального округа.