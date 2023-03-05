Член Нацсовета Швейцарии Кёппель: с помощью Киева Вашингтон хочет ослабить Россию

Варшава, , 13:53 — REGNUM Соединённые Штаты и Североатлантический альянс хотят ослабить Россию, поддерживая киевский режим. Об этом, как передает польское издание Mysl Polska, заявил член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель.

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

«В интересах США поддержать Украину в военном отношении, приблизить её к НАТО и таким образом ослабить или оказать давление на Россию», — заявил политик, уточнив, что Вашингтон придерживается тактики времён холодной войны.

По его словам, стратегия США вызвана материальной заинтересованностью. Он добавил, что Штаты зарабатывают на украинском конфликте «огромные деньги» посредством поставок оружия Киеву, продажи вооружения и поставок энергии ЕС.

«Это означает, что, помимо воюющих наций, больше всего в этом конфликте проиграла Европа», — заявил он.

Кёппель отметил, что американцы недооценили Россию. Он также выразил уверенность, что Москву не удастся победить на поле боя.

«Поэтому, на мой взгляд, не может быть другого решения, кроме мира. При его заключении необходимо учитывать и интересы безопасности России», — полагает швейцарец.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели британского издания Daily Mail признали ответственность Лондона за продолжение конфликта между Москвой и Киевом.