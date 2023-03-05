Донецк, 5 марта, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Пулю из работающего сердца извлекли врачи Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО). Об этом 5 марта сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Хирургические инструменты в операционной

Он рассказал, что 36-летний пациент поступил в ДОКТМО со слепым осколочным ранением. Исследование показало, что инородное тело, а именно пуля, находится в сердечном мешке, перикарде. Врачи кардиохирургического отделения больницы провели операцию в условиях работающего сердца.

«Операция прошла успешно, пуля извлечена», — приводит слова Гарцева РИА Новости.

Он отметил, что сейчас пациент выздоравливает, он переведён в отделение, где получает антибиотикопрофилактику, неврологическую терапию, ежедневные перевязки и физиопроцедуры.

Гарцев отметил, что операцию проводили специалисты с колоссальным опытом, которым нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях.