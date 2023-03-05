Пекин, , 13:39 — REGNUM Руководство Китая в 2023 году установило целевой показатель по росту ВВП на уровне 5%. Об этом говорится в докладе правительства страны, опубликованном 5 марта на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно документу, Китай ожидает, что индекс потребительских цен, который является главным показателем инфляции, в 2023 году вырастет на 3%, а уровень безработицы среди городских жителей составит 5,5%.

Уточняется, что правительство КНР намерено создать порядка 12 млн новых рабочих мест.

Руководство Китая в 2023 году намерено поддерживать сбалансированный курс национальной валюты, вести борьбу с серьезными финансово-экономическими рисками, а также способствовать ускоренному формированию современной производственной системы.

В прошлом году ВВП КНР увеличился только на 3%, в докладе указывается, что к этому привели негативные последствия кризиса на Украине, замедление глобальной экономики, а также глобальный дисбаланс предложения и спроса энергоресурсов, продовольствия, усиление протекционизма в мире и высокий уровень инфляции.

Руководство Китая также заявило, что в текущем году расходы на оборону вырастут на 7,2%, а военный бюджет в 2023 году увеличен до 1,553 трлн юаней (порядка 224,85 млрд долларов). При этом в долларовом выражении данный показатель меньше на 1,8%, чем в 2022 году.

В докладе говорится о том, что Китай в 2023 году также намерен ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии Китая, а также усилить боевую подготовку войск.

Как передавало ИА REGNUM, правительство КНР намерено упрочить основу для обеспечения стабильности в обществе и национальной безопасности, поскольку нужно быть всегда готовыми к худшему сценарию. Из доклада правительства КНР о социально-экономическом развитии страны также следует, что в международном пространстве усилились политические и экономические риски.