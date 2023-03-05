Baltic Security показало скопление военной техники США в польском городе Гдыне

Варшава, , 13:44 — REGNUM Большое количество американской военной техники, включая танки Abrams и бронированные машины, находится в порту Гдыня в Польше. Кадры из польского порта опубликованы изданием Baltic Security в Twitter.

Танк Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что техника принадлежит 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Её готовят к передислокации в континентальную часть США после учений «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).

Миссия «Атлантическая решимость», как заявляют США и их союзники, направлена на обеспечение безопасности восточного фланга НАТО. Операцию запустили в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Польшу из США перебросили 800 единиц военной техники. Груз сопровождали солдаты 1-й пехотной дивизии США.