В Сети появились кадры с военной техникой США в польском порту Гдыня
Baltic Security показало скопление военной техники США в польском городе Гдыне
Варшава, 5 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Большое количество американской военной техники, включая танки Abrams и бронированные машины, находится в порту Гдыня в Польше. Кадры из польского порта опубликованы изданием Baltic Security в Twitter.
Иван Шилов ИА REGNUM
Танк Abrams
Отмечается, что техника принадлежит 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Её готовят к передислокации в континентальную часть США после учений «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).
Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Польшу из США перебросили 800 единиц военной техники. Груз сопровождали солдаты 1-й пехотной дивизии США.