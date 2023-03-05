Варшава, 5 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Большое количество американской военной техники, включая танки Abrams и бронированные машины, находится в порту Гдыня в Польше. Кадры из польского порта опубликованы изданием Baltic Security в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Abrams

Отмечается, что техника принадлежит 3-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии. Её готовят к передислокации в континентальную часть США после учений «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Польшу из США перебросили 800 единиц военной техники. Груз сопровождали солдаты 1-й пехотной дивизии США.