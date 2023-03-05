СМИ сообщили о пострадавших при стрельбе на пляже в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, США, , 13:30 — REGNUM На пляже Сан-Педро в Лос-Анджелесе произошла стрельба, передает 5 марта Los Angeles Times со ссылкой на сообщение местной полиции.

Линию не пересекать (сс) Pexels

Пострадали пять человек, они были госпитализированы. Некоторые из пострадавших — в тяжёлом состоянии, сообщили в полиции.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов ищут его и выясняют возможные мотивы.

Как сообщалось ранее, в полиции Вашингтона заявили, что в январе–феврале 2023 года был зафиксирован резкий рост преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.