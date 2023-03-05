Владивосток, 5 марта, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче ¼ финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 5 марта во Владивостоке и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Виталий Аньков/РИА Новости Игроки ХК «Адмирал» радуются победе

Во втором периоде хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили две шайбы, отличились нападающие Артём Пименов и Николай Кулёмин.

«Адмирал» в третьем периоде смог сравнять счёт благодаря голам защитников Динара Хамидуллина и Евгения Лисовца. А в овертайме победную шайбу забросил защитник Юрий Паутов.

Таким образом, «Адмирал» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч состоится 7 марта во Владивостоке.

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