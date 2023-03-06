Предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III, которому сослужил местный англиканский архиепископ Хосам Наум, на специальной церемонии освятил елей, предназначенный для коронации короля Карла III. Учитывая, что британские монархи с 1534 года являются «верховными главами Английской церкви», решение необычное. Что стоит за этим?

Станислав Стремидловский, , 08:53 — REGNUM Британский королевский двор выбрал елей для помазания короля Карла III в ходе его коронации, запланированной на 6 мая сего года. Как сообщают официальные источники, 3 марта в храме Гроба Господня в Иерусалиме предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III, которому сослужил местный англиканский архиепископ Хосам Наум, на специальной церемонии освятил елей.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Для его варения были использованы оливки, собранные из двух рощ на Масличной горе (Елеонской), в монастыре Марии Магдалины и монастыре Вознесения (монастырь Марии Магдалины является местом захоронения бабушки Карла III, греческой принцессы Алисы). Состав елея для коронации основан на рецепте, который был использован для варки во время коронации королевы Елизаветы II, «формула которого используется уже сотни лет».

Традиции вроде бы соблюдены, однако есть и ряд интригующих нюансов.

Помазание на царство является самой сакральной частью церемонии. Когда 2 июня 1953 года коронация британского монарха, Елизаветы II, в Вестминстерском аббатстве впервые транслировалась по телевидению, продюсеры приостановили «картинку» после того, как королева подошла к помазанию. Не было и фотографирования.

Объяснение этому дается в пятой серии телесериала «Корона», которая начинается с воспоминания о днях перед коронацией отца Елизаветы короля Георга IV. Он просит свою маленькую дочь сыграть роль архиепископа Кентерберийского, чтобы они могли попрактиковаться в ритуале, объясняя ей: «Когда святой елей касается меня, я преображаюсь, вступаю в прямой контакт с божественным. Я изменяюсь навсегда. Связан с Богом. Это самая важная часть всей церемонии».

Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон (сс)

Но есть в ней и человеческое измерение.

Британские короли с 1534 года являются «верховными главами Английской церкви», отпавшей в те годы от Католической церкви. Поэтому елей для коронации закупается у англиканских епископов и освящается ими же. Редким исключением до сих пор была коронация королевы Англии Марии I. Будучи католичкой по вероисповеданию, она отказалась использовать «протестантский елей» и закупала его у католического епископа французского Арраса.

Начиная с коронации королевы Виктории в 1837 году, елей для освящения по секретной формуле варила семья Сквайров из компании Squire & Sons. В 1928 году ее поглотила компания John Bell & Croyden.

«Фармацевты John Bell & Croyden ожидают звонка, который бывает раз в жизни, чтобы узнать, понадобятся ли их услуги во время коронации короля Карла III», — писало в сентябре 2022 года одно из британских изданий. Ведь именно они варили елей для коронации Елизаветы II, а освящал его епископ Глостерский в часовне Святого Эдуарда Исповедника.

Так почему же для Карла III был использован иной вариант?

«Решение о поставке елея для коронации из Иерусалима ознаменовало собой заметный отход от традиций, — отмечает британская газета The Telegraph. — Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который проведет коронацию, рассказал, что это была его идея использовать елей из Иерусалима. Он сказал: «С самого начала планирования коронации я хотел, чтобы новый елей для нее был сварен с использованием оливкового масла с Масличной горы. Это демонстрирует глубокую историческую связь между коронацией, Библией и Святой землей. От древности до наших дней монархи помазывались маслом из этого священного места».

Так обозначалась связь британской аристократии с теми временами, когда христианство зародилось на Ближнем Востоке и распространялось оттуда в Европу, с битвами английских королей во времена крестовых походов за освобождение Иерусалима, британским мандатом в Палестине между Первой и Второй мировыми войнами.

Однако король Карл III мог выбрать и другие сюжеты.

Карл III © EPA/ADAM VAUGHAN/ТАСС

По линии отца, который родился в Греции, он тесно связан с греческим православием. В бытность наследником престола принц Чарльз неоднократно посещал монашескую гору Афон. Как подчеркивало одно из греческих изданий, «для него гора Афон олицетворяет любовь к истории, традициям, духовности, гармонию с природой, уважение к окружающей среде и веру в мультикультурализм. На горе Афон встречаются представители многих различных православных Церквей, и этот факт, по словам принца, восхищает его, поскольку сосуществование монахов из России, Болгарии, Сербии и Греции на протяжении стольких сотен лет является показателем гармонии и культурного плюрализма».

Так что елей для коронации Карла III вполне могли сварить афонские монахи, а освятить — предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним II или константинопольский патриарх Варфоломей. Но Карл III согласился с предложением архиепископа Кентерберийского (или, возможно, даже сам «подсказал» ему) доверить освящение масла именно иерусалимскому православному патриарху.

Загадка здесь еще и в том, что Феофил III является одним из немногих «греческих патриархов», сохранивших теплые отношения с Московским патриархатом.

В апреле 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении Феофила III с 70-летием указывал, что «Русская православная церковь высоко ценит ваши труды по укреплению братских отношений между нашими патриархатами и последовательные усилия по сбережению единства Православия и канонических устоев Церкви Христовой». А в январе того же года иерусалимский патриарх в интервью «Известиям» говорил, что президенту России Владимиру Путину «следует отдать должное за его усилия по поддержке христианского сообщества по всему миру».

Патриарх Иерусалимский Феофил III © ZUMA/TASS

Патриархов Кирилла и Феофила III также объединяет Амманский формат, учредительное заседание которого прошло 26 февраля 2020 года в Иордании. Эта инициатива объединила представителей православный Церквей, «выпадающих» из зоны влияния Константинопольского патриархата.

Поэтому глубокое доверие, оказанное новым британским королем иерусалимскому патриарху, выглядит многослойной закладкой на будущее.

Англиканская церковь сегодня втянута в серьезный конфликт. С февраля 2023 года 75% англиканских общин Африки, Азии и Южной Америки разорвали общение с Церквями Англии, Шотландии и США из-за доктринальных и этических расхождений, связанных с решением последних благословлять гомосексуальные пары.

Использование в коронации Карла III елея, освященного Феофилом III, чья ортодоксия не подвергается сомнению, выглядит, таким образом, желанием британского двора наделить монарха дополнительной сакральностью в условиях, когда легитимность современных властей, основанная на электоральных циклах, вызывает вопросы.

И еще это похоже на желание сохранить одну из редких ниточек, связывающих Великобританию с Россией на фоне действий партийного Лондона, обрубающего все связи с Москвой.