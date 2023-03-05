LRT: в Вильнюсе намерены переименовать Литературный музей Пушкина

Вильнюс, , 13:31 — REGNUM Самоуправление города Вильнюса заявило о планах изменить название Литературного музея Пушкина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление муниципалитета.

Литературный музей А. С. Пушкина. Вильнюс Alma Pater

Уточняется, что авторы инициативы предложил не только убрать из названия музея имя русского поэта, но и переименовать литературное хранилище в Музей-усадьбу Маркучяй.

«Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — говорится в сообщении.

Известно, что предложенное название усадьбы было согласовано с представителями министерства культуры, Государственной комиссии по литовскому языку и исторического факультета Вильнюсского университета.

Напомним, что в январе текущего года название картины «Русская танцовщица» французского художника Эдгара Дега сменил на «Танцовщица в украинском наряде» музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.