В Вильнюсе предложили переименовать Литературный музей Пушкина
LRT: в Вильнюсе намерены переименовать Литературный музей Пушкина
Вильнюс, 5 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Самоуправление города Вильнюса заявило о планах изменить название Литературного музея Пушкина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление муниципалитета.
Уточняется, что авторы инициативы предложил не только убрать из названия музея имя русского поэта, но и переименовать литературное хранилище в Музей-усадьбу Маркучяй.
«Возвращение исторического названия отвечает деятельности, которую музей проводит в настоящее время», — говорится в сообщении.
Известно, что предложенное название усадьбы было согласовано с представителями министерства культуры, Государственной комиссии по литовскому языку и исторического факультета Вильнюсского университета.
Напомним, что в январе текущего года название картины «Русская танцовщица» французского художника Эдгара Дега сменил на «Танцовщица в украинском наряде» музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.