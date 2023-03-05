Москва, , 13:11 — REGNUM Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» запустило проект, в рамках которого его участники смогут пройти курсы и поучаствовать в конкурсе медиапродуктов. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба движения.

Первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» edu.gov.ru

«Мы планируем, что в этом году проект «Медиапритяжение» увлечёт более 15 тыс. подростков», — сказал председатель правления движения Григорий Гуров.

Он добавил, что участникам движения будут доступны более 150 курсов по различным темам, конкурсные и практические задания. По его словам, задачей является помощь участникам по формированию экологичной информационной среды, созданию сообщества медийщиков, готовых к обмену опытом.

Он рассказал, что участвовать в конкурсе могут дети от восьми лет, студенты, а также родители и педагоги — в качестве наставников.

Финальное мероприятие проекта пройдёт с 29 мая по 1 июня в Москве. На нём будут объявлены имена победителей, которым вручат технику для создания медиаконтента. Финалисты проекта получат пресс-карты, обеспечивающие проход на мероприятия движения. Во второй половине года планируют провести второй сезон конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале участники «Движения первых» представили концепции символики и атрибутики.