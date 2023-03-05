Российские военные ликвидировали группу противника на кременском участке в Донбассе

Кременная, ЛНР, , 13:13 — REGNUM Российские артиллеристы вместе с корректировавшими огонь разведчиками ликвидировали из миномёта пехоту противника на кременском направлении в Донбассе, сообщает 5 марта РИА Новости.

Артиллерия ВС России в зоне проведения СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

По словам одного из российских военных, «противник понёс значительные потери».

Уточняется, что после первого же удара украинские боевики понесли потери.

Напомним, 3 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинские войска в очередной раз попытались контратаковать наступающие порядки ВС РФ у населённых пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в Кременском районе ЛНР и отбить утраченные выгодные рубежи и позиции. Контратаку отбили российские артиллерийские и мотострелковые подразделения, а также специальные войска РХБЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне спецоперации российские десантники в ЛНР нанесли результативный удар из миномётов по наблюдательному пункту и группе пехоты украинских войск.