Москва, , 13:06 — REGNUM Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина внимательно следит, как идёт лечение её мужа. Об этом 5 марта сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Оксана Домнина и Роман Костомаров Марина Каширская © ИА REGNUM

По информации газеты, Домнина не отходит от постели супруга, интересуется, почему медики назначают то или иное лекарственное средство, а когда Костомаров засыпает — просит ходить тихо.

Отмечается, что чемпионка мира Домнина находится рядом с мужем, читает ему книги, либо разговаривает с ним.

Как передавало ИА REGNUM, Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. В феврале из-за гангрены ему были вынуждены ампутировать стопы и кисти рук, также у пациента выявили сепсис и гематому головного мозга. Костомаров постепенно приходит в себя в больнице, однако врачи опасаются повторного развития сепсиса.