Киев, , 13:01 — REGNUM В Синельниковском районе Днепропетровской области слышны взрывы, сообщило 5 марта украинское издание «Зеркало недели».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Взрывы на Днепропетровщине, Синельниковский район», — говорится в телеграм-канале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 марта воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины — Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.