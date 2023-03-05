Махачкала, 5 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В горных районах Дагестана из-за резкого потепления сошли лавины. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГКУ «Дагестанавтодор».

Денис Абрамов/РИА Новости Предупреждающий знак о сходе лавины

«В связи с резким потеплением в горных районах продолжается сход снежных лавин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лавины сошли в Цунтинском и Гунибском районах, на Бежтинском участке.

На предприятии рассказали, что на некоторых автодорогах уже завершены работы по расчистке, на некоторых ещё продолжаются. Так, автодорога республиканского значения Тлядал — Бежта — Кидеро пока закрыта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в горах Сочи объявлено предупреждение о лавиноопасности.