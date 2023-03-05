Председатель союза молдаван Санду: переименование молдавского языка приведет к потере самосознания

Тирасполь, , 13:03 — REGNUM Переименование молдавского языка приведёт к потере самосознания граждан республики. Такое мнение выразил председатель Союза молдаван Приднестровья Сергей Санду.

Приднестровье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Парламент Молдавии 2 марта принял в первом чтении законопроект о переименовании государственного молдавского языка в румынский. По мнению авторов инициативы, принятый закон не является изменением конституции и лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса.

«Если молдавский язык исчезнет из национального законодательства Республики Молдова, то молдаване этой страны лишатся одного из важнейших элементов национального самосознания», — приводит его слова РИА Новости.

Санду также предположил, что после принятия закона о переименовании языка переименуют и саму страну.

«Что касается нашего мнения, молдаван Приднестровья, то оно всегда было, есть и будет без изменений», — подытожил председатель Союза молдаван Приднестровья.

Как сообщало ИА REGNUM, партии коммунистов и социалистов Молдавии проведут 6 марта акцию протеста против переименования государственного языка из молдавского в румынский. Ранее принятое правящей партией решение о переименовании незаконно, убеждены коммунисты.