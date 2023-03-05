СМИ: Байден надавил на прибалтийских лидеров после их частых призывов победить Россию

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Президент США Джо Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал давление на лидеров прибалтийских стран из-за частых призывов к поражению России на Украине, говорится в материалах американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным газеты, чрезмерная антироссийская риторика глав стран Прибалтики может отрицательно отразиться на попытках урегулировать конфликт дипломатическим путём.

Автор публикации отмечает, что союзники Киева в Восточной Европе опасаются появившихся идей в известный момент начать подготовку к переговорам с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, Читайте также: Министерство иностранных дел России ранее опубликовало антироссийские высказывания Запада за 2022–2023 годы. Русофобская риторика исходила от лиц разных рангов и должностей 29 стран Евросоюза, Совета Европы, ПАСЕ и НАТО.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации предложили ужесточить наказание за проявление русофобии в странах Запада. Ведомство считает русофобию проявлением экстремизма.