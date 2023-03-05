Вашингтон, 5 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал давление на лидеров прибалтийских стран из-за частых призывов к поражению России на Украине, говорится в материалах американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным газеты, чрезмерная антироссийская риторика глав стран Прибалтики может отрицательно отразиться на попытках урегулировать конфликт дипломатическим путём.

Автор публикации отмечает, что союзники Киева в Восточной Европе опасаются появившихся идей в известный момент начать подготовку к переговорам с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, Читайте также: Министерство иностранных дел России ранее опубликовало антироссийские высказывания Запада за 2022–2023 годы. Русофобская риторика исходила от лиц разных рангов и должностей 29 стран Евросоюза, Совета Европы, ПАСЕ и НАТО.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации предложили ужесточить наказание за проявление русофобии в странах Запада. Ведомство считает русофобию проявлением экстремизма.