Губернатор Богомаз: восстановление в двух брянских сёлах завершено после теракта

Климовский район, Брянская область, , 12:59 — REGNUM Все восстановительные работы после теракта, совершённого в Климовском районе Брянской области, завершены. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил 5 марта в телеграм-канале.

Сотрудники Следственного комитета РФ в селе Новый Ропск. Брянская область © Сергей Бабылев/ТАСС

Группа диверсантов повредила в населённых пунктах несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В результате атаки украинского беспилотника на село Сушаны сгорел жилой дом, отметил губернатор.

«В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация», — написал Богомаз.

Он добавил, что власти региона выделят 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тыс. рублей пострадавшим от нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта группа террористов проникла в Брянскую область со стороны Украины. В результате их действий погибли два мирных жителя, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. СКР возбудил уголовное дело о теракте.