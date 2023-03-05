В Брянской области завершили восстановительные работы после теракта
Климовский район, Брянская область, 5 марта 2023, 12:59 — REGNUM Все восстановительные работы после теракта, совершённого в Климовском районе Брянской области, завершены. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил 5 марта в телеграм-канале.
Группа диверсантов повредила в населённых пунктах несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В результате атаки украинского беспилотника на село Сушаны сгорел жилой дом, отметил губернатор.
«В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы. Собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация», — написал Богомаз.
Он добавил, что власти региона выделят 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тыс. рублей пострадавшим от нападения.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта группа террористов проникла в Брянскую область со стороны Украины. В результате их действий погибли два мирных жителя, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. СКР возбудил уголовное дело о теракте.