Афины , 5 марта, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принес извинения родственникам жертв катастрофы пассажирского поезда около города Лариса, в которой погибли порядка 57 человек, он также пообещал, что в ближайшие месяцы будет полностью введена в эксплуатацию цифровая система управления движением поездов. Об этом 5 марта политик написал на своей странице в социальной сети.

Цитата из видео. На месте столкновения грузового и пассажирского поездов. 2023. Греция Последствия катастрофы пассажирского поезда около города Лариса

«Как премьер-министр я должен всем, но прежде всего родственникам жертв, принести большое извинение. И от себя лично, и от имени всех тех, кто управлял страной годами. Потому что, действительно, в Греции 2023 года невозможно, чтобы два поезда двигались навстречу друг другу по одним и тем же путям и никто этого не заметил», — написал он.

Он также отметил, что руководство страны не может и не будет прикрываться человеческим фактором, поскольку если бы работа по вводу в эксплуатацию системы дистанционного управления движением поездов была завершена, то такая катастрофа была бы почти невозможна.

Политик уточнил, что сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства произошедшего, а виновные будут наказаны.

Мицотакис добавил, что в ближайшие дни будут объявлены меры по срочному повышению безопасности на железных дорогах, пока специалисты не завершат установку электронной системы управления движением поездов.

Он также сообщил, что власти страны окажут поддержку семьям погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля три вагона сошли с рельсов после столкновения пассажирского и грузового поездов в районе греческого города Лариса. В результате вспыхнул пожар. Пострадали более 80 человек.