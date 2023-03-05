Кравцов: Минпросвещения РФ может создать всероссийскую ассоциацию наставников

Москва, , 12:32 — REGNUM Министерство просвещения РФ может создать всероссийскую ассоциацию наставников. Об этом 5 марта заявил глава ведомства Сергей Кравцов по итогам встречи с представителями учительского сообщества в Чечне.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не исключаю, что всероссийская ассоциация наставников будет создана», — сказал Кравцов.

Он рассказал, что при министерстве создан координационный совет по наставничеству, который объединил представителей разных отраслей.

По его словам, наставники есть в любой сфере: в системе образования, на производстве, в культуре, медицине.

Напомним, ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения РФ намерено нормативно закрепить должность за наставниками, чтобы они могли работать и получать зарплату.