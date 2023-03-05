Амман, 5 марта, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прибыл 5 марта в Иорданию, передает телеканал Asharq со ссылкой на источники.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

Отмечается, что Остин намерен встретиться с королем Абдаллой II, среди тем переговоров заявлено обсуждение деэскалации на палестинских территориях.

Иордания первая страна, которую министр обороны США посетит в рамках своего ближневосточного турне, включающего в себя также Египет и Израиль, уточнил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остин заявил, что на данный момент в Европе дополнительно базируются 20 тыс. американских военных.

Такая переброска является ответом на «самую срочную угрозу безопасности Европы со времен конца Второй мировой войны», отметил он.