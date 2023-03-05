Читатели Daily Mail признали роль Великобритании в разжигании украинского конфликта

Лондон, , 12:19 — REGNUM Читатели британского издания Daily Mail признали ответственность Лондона за продолжение конфликта между Москвой и Киевом.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье приводятся слова главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, который заявлял телеканалу «Россия 1», что Великобритания представляет собой «главное зло» на Западе. В комментариях читатели признали правоту эксперта.

Один из комментаторов сравнил британских политиков с «тощим приятелем хулигана на школьной площадке», который только размахивает кулаками за спиной Вашингтона. Он уточнил, что, если бы Штатов не было рядом, Британию «могли избить».

Другой читатель напомнил, что конфликт на Украине финансируется из Вашингтона и Лондона. Он также отметил, что нет ничего удивительного в том, что Москва побеждает в нём. Великобритания, США и НАТО жалки в том, что касается ведения боевых действий, подытожил комментатор.

Ещё один читатель британского издания назвал украинский конфликт «цирковым шоу», которое спонсируют США.

Между тем посол Украины в королевстве Вадим Пристайко считает, что Великобритания поставит на Украину в два раза больше обещанного количества танков Challenger 2, также возрастёт объём поставок самоходных гаубиц AS-90.

Как сообщало ИА REGNUM, британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за «российскую агрессию». В Twitter она оставила пост, в котором негативно отреагировала на пост фон дер Ляйен о том, что она гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования, направленного на осуждение России за проведение специальной операции на Украине.