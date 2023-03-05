Доха, 5 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Сербия не поставляет оружие ни российской, ни украинской стороне, заявил 5 марта президент страны Александр Вучич в ходе участия в Пятой Конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаём боеприпасы», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Россия, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, направила Сербии официальный запрос по поводу разъяснения позиции Белграда о возможной причастности к поставкам боеприпасов на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети появились сведения о поступлении к ВСУ партии боеприпасов из Сербии — 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённых госпредприятием «Крушик» (Krušik). Груз шёл не напрямую, а через компании из других стран.

Информация о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву вызвала у России самую глубокую озабоченность, однако для реагирования нужны были факты, отмечала Мария Захарова.