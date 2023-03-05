Советник главы ФСО Девятов: версия с отравлением Сталина безосновательна

Москва, , 12:36 — REGNUM Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин скончался из-за последствий инсульта, а версия с его отравлением не имеет основы для существования. Об этом рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Иосиф Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, окончательно развеять мифы о кончине Сталина могла бы экспертиза сохранившегося биоматериала. Тем не менее, с медицинской точки зрения картина его последних дней полностью ясна. Так, выводы медиков, сделанные сразу после смерти Сталина, недавно подтвердили специалисты по инсультам в одном из профильных московских медицинских центров.

«Всё происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования», — подчеркнул Девятов и пояснил, что авторы конспирологических версий совершенно не представляют, как именно охраняли советского лидера.

В ночь с 1 на 2 марта 1953 года Сталина, который находился в своей подмосковной резиденции «Ближняя дача», поразил инсульт. При этом дом и парк вокруг него окружала многослойная охрана. Охрану или персонал Сталин мог вызвать к себе кнопками, установленными по всем комнатам.

Удар произошёл в Малой столовой, Сталин упал. В какой точно момент это произошло, сказать невозможно. Сам он запретил входить к нему без разрешения, поэтому сотрудники охраны не рискнули войти в комнату, из которой Сталин не появился в обычное время.

«Те, кто в тот момент дежурил на даче, такого себе позволить не могли», — сказал Девятов.

Утром одна смена охраны уехала домой, заступила другая. Упавшего Сталина обнаружили, когда в комнату напротив Малой столовой вошли приехавший с документами из Кремля фельдъегерь и сотрудник охраны.

О случившемся сообщили начальнику охраны Семёну Игнатьеву, он вызвал членов Политбюро Георгия Маленкова и Лаврентия Берию. Лучшие врачи совершенно ясно понимали, что произошло, и дали «категорически негативный прогноз» о состоянии Сталина.

О поразившем Сталина инсульте по радио объявили утром 4 марта. В его окружении уже понимали, что к работе он не вернётся. Смерть Сталина врачи констатировали вечером 5 марта.