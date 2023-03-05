Москва, 5 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин скончался из-за последствий инсульта, а версия с его отравлением не имеет основы для существования. Об этом рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

По его словам, окончательно развеять мифы о кончине Сталина могла бы экспертиза сохранившегося биоматериала. Тем не менее, с медицинской точки зрения картина его последних дней полностью ясна. Так, выводы медиков, сделанные сразу после смерти Сталина, недавно подтвердили специалисты по инсультам в одном из профильных московских медицинских центров.

«Всё происходившее 70 лет назад известно достаточно подробно, и версия с отравлением не имеет основы для существования», — подчеркнул Девятов и пояснил, что авторы конспирологических версий совершенно не представляют, как именно охраняли советского лидера.

В ночь с 1 на 2 марта 1953 года Сталина, который находился в своей подмосковной резиденции «Ближняя дача», поразил инсульт. При этом дом и парк вокруг него окружала многослойная охрана. Охрану или персонал Сталин мог вызвать к себе кнопками, установленными по всем комнатам.

Удар произошёл в Малой столовой, Сталин упал. В какой точно момент это произошло, сказать невозможно. Сам он запретил входить к нему без разрешения, поэтому сотрудники охраны не рискнули войти в комнату, из которой Сталин не появился в обычное время.

«Те, кто в тот момент дежурил на даче, такого себе позволить не могли», — сказал Девятов.

Утром одна смена охраны уехала домой, заступила другая. Упавшего Сталина обнаружили, когда в комнату напротив Малой столовой вошли приехавший с документами из Кремля фельдъегерь и сотрудник охраны.

О случившемся сообщили начальнику охраны Семёну Игнатьеву, он вызвал членов Политбюро Георгия Маленкова и Лаврентия Берию. Лучшие врачи совершенно ясно понимали, что произошло, и дали «категорически негативный прогноз» о состоянии Сталина.

О поразившем Сталина инсульте по радио объявили утром 4 марта. В его окружении уже понимали, что к работе он не вернётся. Смерть Сталина врачи констатировали вечером 5 марта.