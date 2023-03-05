Москва, 5 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Московской области за сутки выпало до 33% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

По его словам, в Москве за 24 часа на ВДНХ выпало 4 мм осадков, а в Тушино — 5 мм осадков, и это составляет от 10 до 12% от всей месячной нормы.

Он также отметил, что в Московской области больше всего осадков выпало в Волоколамске (11 мм).

«Это 33% от всего объёма осадков марта», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля в Тверской области снегопады привели к авариям на линиях электропередачи. Без света остались жители ряда муниципалитетов.