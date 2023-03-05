В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического оружия в центре города и ранил двух человек. Об этом 5 марта сообщили в региональном управлении Росгвардии.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл 4 марта около 21:40 на улице Рубинштейна. 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим. В результате ранения спины и руки получили двое мужчин, они госпитализированы.

«Стрелка увезли вытрезвляться и объясняться в 28-й отдел полиции», — говорится в сообщении. У мужчины изъяли травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения неизвестных мужчин с шокером и ракетницей на подростка.